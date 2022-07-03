الجيش الأوكراني يقصف 3 مراكز سكنية بجمهورية دونيتسك

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الفصائل الأوكرانية المسلحة قصفت صباح اليوم الأحد ثلاثة مراكز سكنية في الجمهورية، بما في ذلك دونيتسك.

وذكرت القيادة في بيانها، أن القصف الأوكراني لهذه المراكز السكنية تم بقذائف مدفعية من عيار 122 و 152 و 155 مم

وأشار البيان إلى أن القصف الأوكراني تم من الساعة 5:30 إلى 08.10 وشمل بانتيليمونوفكا وياسينوفاتايا ودونيتسك.

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وبشكل إجمالي أطلقت القوات الأوكرانية، 10 قذائف من عيار 152 مم، وثماني قذائف من عيار 122 مم، وكذلك خمس قذائف من عيار 155 مم المستخدمة في دول الناتو.

المصدر: نوفوستي