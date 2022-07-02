آثار قصف أوكراني عنيف على إحدى القرى في دونيتسك

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية صباح اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي دونيتسك 43 مرة خلال اليوم الماضي، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين.

وقالت السلطات في بيان لها "أطلقت (على أراضي دونيتسك) 327 قطعة من القذائف والصواريخ المختلفة خلال اليوم الماضي، ووردت معلومات عن مقتل مدنيين اثنين في مدينة ياسينوفاتايا، وإصابة 20 مدنيا بجروح متفاوتة الخطورة في منطقتي كويبيشيفسكي وبيتروفسكي في العاصمة دونيتسك وفي ياسينوفاتايا".