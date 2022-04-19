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العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ55.. لحظة بلحظة

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العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ55.. لحظة بلحظة
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دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الثلاثاء يومها الـ55 ليواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار المعارك من أجل تحرير أراضي دونباس.

ميدانيا..

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