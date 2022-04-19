العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في يومها الـ55.. لحظة بلحظة

دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اليوم الثلاثاء يومها الـ55 ليواصل الجيش الروسي تدمير البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، وسط استمرار المعارك من أجل تحرير أراضي دونباس.

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