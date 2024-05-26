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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو استهداف أحد عناصر "حزب الله" اللبناني في منطقة الناقورة

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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو استهداف أحد عناصر
Globallookpress
القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد نشرة عن المواجهات مع "حزب الله" اللبناني وأشار إلى أنه تم تحديد حوالي 15 عملية قصف من لبنان باتجاه مناطق ومستوطنات الشمال الإسرائيلي.

وجاء في بيان الجيش: "في إطار اليوم (الأحد)، تم تحديد ما يقرب من 15 عملية قصف من لبنان باتجاه منطقة شلومي في شمال إسرائيل، وعدة عمليات قصف إضافية باتجاه منطقتي المالكية وأفيفيم".

وأضاف: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، كما استهدف الجيش مصادر النيران".

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وتابع: "في وقت سابق من اليوم، تم التعرف على إرهابي من حزب الله وهو يخرج من منشأة عسكرية في منطقة الناقورة. وبعد ذلك مباشرة قصفته الطائرة وقضت عليه".

وأردف: "بالإضافة إلى ذلك، وقبل فترة قصيرة، استهدف الجيش الإسرائيلي إرهابيين اثنين من حزب الله تم التعرف عليهما ويعملان في منطقة عيتا الشعب".

وفي وقت سابق من اليوم أيضا، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، دراجة نارية في بلدة الناقورة في جنوب لبنان، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

من جهتها، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بقصف إسرائيلي استهدف أطراف بلدتي شيحين ومجدل زون (جنوب)، بالتزامن مع قصف على وادي حامول ووادي حسن (جنوب) بعدد من القذائف المدفعية.

وأظهرت مشاهد متداولة سيارة إسعاف وهي تهرع لنقل المصابين من المكان.

المصدر: RT

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