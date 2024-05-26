أنباء عن إصابات بعد غارة إسرائيلية على بلدة الناقورة في جنوب لبنان (فيديو)

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية اليوم الأحد دراجة نارية في بلدة الناقورة في جنوب لبنان، وسط أنباء عن وقوع إصابات.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي المعادي المسير على بلدة الناقورة، استهدفت دراجة نارية أسفرت عن وقوع إصابات"، من دون تفاصيل إضافية.

وذكرت الوكالة أن "القصف الإسرائيلي استهدف اليوم أطراف بلدتي شيحين ومجدل زون (جنوب)، بالتزامن مع قصف على وادي حامول ووادي حسن (جنوب) بعدد من القذائف المدفعية".

وأظهرت مشاهد متداولة سيارة إسعاف وهي تهرع لنقل المصابين من مكان الغارة.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، دون ذكر تفاصيل أخرى على الفور.

المصدر: RT+ الوكالة الوطنية للإعلام