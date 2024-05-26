3 ملايين مقابل رأسه.. بايدن يعلق على تسلم بلاده أخطر مجرم على الإطلاق

سلمت المكسيك نيستور إيسيدرو بيريز سالاس مسؤول الأمن في عصابة "سينالوا" التي يقودها "إل تشابو" الشهير بـ"النيني" إلى السلطات الأمريكية.

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وفي خطاب ألقاه للاحتفال بالتعاون بين الولايات المتحدة والمكسيك في هذه القضية، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس السبت بتسليم "النيني"، ووصفه بأنه "يوم جيد لتحقيق العدالة".

وسبق أن وصفه بايدن بأنه أحد أكثر المجرمين المطلوبين في أمريكا، حيث وجهت له تهم التآمر لتهريب الكوكايين والميثامفيتامين، وحيازة أسلحة رشاشة والانتقام من الشهود في فبراير 2021.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، كان النيني، البالغ من العمر 31 عاما، أحد القتلة المأجورين الرئيسيين في عصابة سينالوا، وشارك في إنتاج وبيع الفنتانيل في الولايات المتحدة.

وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله، وتم اعتقاله في المكسيك في نوفمبر الماضي.

وبحسب الخارجية، عمل بيريز سالاس مباشرة مع أوسكار نوي ميدينا غونزاليس، أحد أتباع إيفان أرشيفالدو غوزمان سالازار، أحد أبناء خواكين "إل تشابو" غوزمان، الذي حكم عليه بالسجن في الولايات المتحدة عام 2019.

المصدر: رويترز