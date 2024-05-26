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لافروف: حديث الأمريكيين عن السماح لكييف باستهداف روسيا بأسلحة غربية يعكس يأسهم

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لافروف: حديث الأمريكيين عن السماح لكييف باستهداف روسيا بأسلحة غربية يعكس يأسهم
Sputnik
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن حديث المسؤولين الأمريكيين حول ضرورة السماح لكييف بضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية، يعكس يأس الغرب.

وقال لافروف في تصريح لقناة "روسيا-1": "هذه الأحاديث تعكس إلى حد ما اليأس وأنهم حتى عبر القانون الدولي لن يحققوا هدفهم... هذا يشبه احتضارهم".

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في وقت سابق، دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى رفع الحظر المفروض على كييف في مسألة ضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية، وأظهر له خريطة للأراضي الروسية والمساحة التي تغطيها صواريخ ATACMS المقدمة من الولايات المتحدة.

كما طالبت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي بقيادة رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب مايك تيرنر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بالسماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة التي نقلتها واشنطن "لضرب أهداف استراتيجية داخل الأراضي الروسية في ظروف معينة".

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

المصدر: RT

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