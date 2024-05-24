أكد رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف أن إمداد الغرب للجيش الأوكراني بالأسلحة والعتاد لن ينقذ أوكرانيا من خسارة المزيد من الأراضي.

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وأشار إلى أنه في مقاطعة خاركوف وحدها سيطرت روسيا خلال أقل من شهر على 49 بلدة وقرية بما فيها 36 في ضواحي مدينة كوبيانسك في المقاطعة المذكورة.

وأكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف مؤخرا أن استئناف إمدادات الأسلحة والذخائر الغربية بوتيرتها السابقة لأوكرانيا لن يغير من الوضع شيئا على الأرض، وأن العملية العسكرية الروسية ستستمر حتى تحقيق كافة أهدافها.

المصدر: نوفوستي