بعد الإعلان عن قتل وأسر جنود.. "القسام" تتصدى لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في مخيم جباليا (فيديو)

عرضت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من تصدي مقاتليها لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في محاور التقدم بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

ونشر الإعلام العسكري في كتائب "القسام" مقطع فيديو بتاريخ اليوم الأحد 26 مايو، يظهر "مشاهد من تصدي مجاهدي "القسام" لآليات وجنود العدو في محاور التقدم بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة".

وأظهرت اللقطات عملية قنص جندي إسرائيلي، وإطلاق قذيفة نحو دبابة إسرائيلية، وإطلاق قذائف "هاون".

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هذا وأعلنت "كتائب القسام" اليوم، قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، حيث دوي صافرات الإنذار في المدينة لأول مرة منذ بضعة أشهر، وسمعت أصوات انفجارات.

وليل السبت - الأحد، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة تنفيذ مقاتلي "القسام" عملية مركبة شمال قطاع غزة، حيث "تمكنوا من الاشتباك مع أفراد قوة إسرائيلية، وأوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح وأسير".

ونشرت "القسام"مقطع فيديو أظهر آثار هذه العملية المركبة.

في حين نفى الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب عبر قناته على "تلغرام" فجر اليوم، أن تكون قد تعرضت قواته إلى أي حادث تم فيه اختطاف جنود.

المصدر: RT