شاهد.. حالة من الهلع والذعر في تل أبيب بعد رشقة صاروخية من رفح
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أظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الهلع والذعر أصابت المستوطنين الإسرائيليين بعد استهداف تل أبيب بصواريخ أطلقت من قطاع غزة.
وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإصابة شخص بشظايا صاروخ سقط في هرتسليا شمالي تل أبيب.
من جهتها، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين، وقال الجيش الإسرائيلي إن 8 صواريخ على الأقل أطلقت من مدينة رفح باتجاه إسرائيل.
المصدر: RT