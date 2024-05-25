الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته لم تتعرض لأي حادث خطف جنود في غزة

نفى الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب عبر قناته في "تلغرام" فجر اليوم الأحد، أن يكون قد تعرضت قواته إلى أي حادث تم فيه اختطاف جنود.

وجاءت تصريحات الجيش ردا على إعلان الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إيقاع قوة إسرائيلية في كمين مركب، وتمكن مقاتلي القسام من قتل وجرح وأسر جميع أفراد القوة.

وقال أبو عبيدة: "كان آخر العمليات عملية مركبة نفذها مجاهدون عصر اليوم السبت شمال قطاع غزة، حيث استدرج مجاهدون قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا وأوقعوها في كمين داخل هذا النفق وعلى مدخله".

وأكد الناطق باسم "كتائب القسام" أن "مجاهدينا تمكنوا بفضل الله وقوته من الاشتباك مع أفراد هذه القوة من مسافة صفر، ومن ثم هاجم مجاهدونا بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان وأصابوها بشكل مباشر، ومن ثم انسحب مجاهدون بعد تفجير النفق المستخدم في هذه العملية بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير، واستولوا على العتاد العسكري لها".

المصدر: RT