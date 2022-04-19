على ضوء الاستعداد لاقتحام مصنع آزوف.. الدفاع الروسية تدعو المسلحين إلى إلقاء أسلحتهم

دعت الدفاع الروسية كتائب آزوف الأوكرانية المتطرفة في ماريوبول إلى إلقاء السلاح والاستسلام وفق نظام تهدئة يبدأ اليوم من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو.

يأتي ذلك مع بدء عملية اقتحام مصنع آزوف ستال بماريوبول حيث يتحصن بداخله هؤلاء المتطرفين.

وجاء في بيان :"بالنظر إلى الوضع الكارثي الذي حدث في مصنع آزوف ستال للمعادن، بالإضافة إلى الاسترشاد بالمبادئ الإنسانية البحتة، تدعوالقوات المسلحة الروسية مرة أخرى مقاتلي الكتائب القومية والمرتزقة الأجانب من الساعة 12:00 بتوقيت موسكو وقف أي أعمال عدائية والاستسلام وإلقاء أسلحتهم

ونشرت الوزارة آلية تنفيذ (خروج المسلحين):

_ من الساعة 13:00 (بتوقيت موسكو) يتم إنشاء اتصال مستمر بين الجانبين الروسي والأوكراني من أجل تبادل المعلومات.

_ من الساعة 13:30 (بتوقيت موسكو) يعلن"نظام تهدئة " بين مقاتلي الكتائب والمرتزقة الأجانب من ناحية ، والقوات المسلحة الروسية مع قوات دونيتسك الشعبية من ناحية أخرى ،وفق التقيد الصارم من كلا الطرفين.

_ ومن المفترض أن يشير الطرفان إلى البداية الفعلية لبدء "نظام الصمت" برفع الأعلام: من الجانب الروسي - أحمر ،من الجانب الأوكراني - أبيض حول محيط آزوفستال بأكمله. ويتم التأكد من حقيقة استعداد الأطراف لتنفيذ "نظام تهدئة (وقف إطلاق نار)" من خلال جميع قنوات الاتصال.

_ من الساعة 14:00 إلى الساعة 16:00 (بتوقيت موسكو) - خروج الجميع دون استثناء الوحدات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وإلقاء جميع أسلحتهم.

وأضاف البيان: "مرة أخرى ندعو السلطات الرسمية في كييف إلى التحلي بالحكمة وإعطاء التعليمات المناسبة للمسلحين حول وقف المقاومة العبثية والخروج .. نحثهم على اتخاذ مثل هذا القرار بأنفسهم وإلقاء أسلحتهم".

إلى ذك قال متحدث قوات جمهورية دونيتسك إدوارد باسورين إن القوات الشعبية بإسناد من القوات الروسية الطيران والمدفعية الحربية التحضر للهجوم على مصنع آزوف ستال حيث يتحصن فيه النازيون في ماريوبول.

وكانت الوحدات الروسية وقوات دونيتسك مدينة ماريوبول في 7 مارس، وتم تطهير المدينة بالكامل تقريبا، إذ لا يزال القتال مستمرا في منطقة مصنع آزوفستال - حيث تختبئ بقايا كتيبة آزوف والمرتزقة.

وسبق أن عرضت وزارة الدفاع على المسلحين المحاصرين في المصنع إلقاء أسلحتهم طواعية، لكنهم رفضوا.

المصدر: RT