الكويت.. حجز مواطن قام "بعمل عدائي" ضد السعودية ونشر معلومات عن "منظمة إرهابية"

أصدرت النيابة العامة الكويتية أمرا يقضي بحجز مواطن لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن "النيابة العامة أمرت بحجز مواطن لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والقيام بعمل عدائي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة ونشر معلومات عن منظمة إرهابية بغرض الترويج لها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إكس".

وأفادت النيابة بأنها استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه ويجري استكمال إجراءات التحقيق.

المصدر: "كونا"