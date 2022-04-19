وزارة الدفاع الروسية تنشر قوائم بالجنود القتلى في صفوف الحرس الوطني الأوكراني

نشرت وزارة الدفاع الروسية على قناتها في موقع "تلغرام" قوائم جديدة بالجنود الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم خلال العملية الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.

وقال بيان بهذا الشأن: "نواصل نشر بيانات منفصلة عن الخسائر التي لحقت بالحرس الوطني الاوكراني، والتي تم الحصول عليها من وثائق أوكرانية حقيقية. واليوم نكشف عن معلومات عن خسائر كبيرة في صفوف الأفراد العسكريين في اللواء العملياتي الأول التابع للحرس الوطني بترو دوروشنكو (الوحدة العسكرية 3027 ) حتى تاريخ 29 مارس 2022".

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الوثائق المقدمة تحتوي على معلومات عن الجرحى والقتلى وأولئك الذين انتحروا وظروف وفاتهم ومكان دفنهم.

المصدر: تاس