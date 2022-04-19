 
مباشر
عاجل
لافروف: العملية الخاصة في أوكرانيا بدأت مرحلة جديدة وكييف لم تقدر بادرة حسن النية من روسيا

وزارة الدفاع الروسية تنشر قوائم بالجنود القتلى في صفوف الحرس الوطني الأوكراني

أخبار العالم

وزارة الدفاع الروسية تنشر قوائم بالجنود القتلى في صفوف الحرس الوطني الأوكراني
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sud6

نشرت وزارة الدفاع الروسية على قناتها في موقع "تلغرام" قوائم جديدة بالجنود الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم خلال العملية الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا.

وقال بيان بهذا الشأن: "نواصل نشر بيانات منفصلة عن الخسائر التي لحقت بالحرس الوطني الاوكراني، والتي تم الحصول عليها من وثائق أوكرانية حقيقية. واليوم نكشف عن معلومات عن خسائر كبيرة في صفوف الأفراد العسكريين في اللواء العملياتي الأول التابع للحرس الوطني بترو دوروشنكو (الوحدة العسكرية 3027 ) حتى تاريخ 29 مارس 2022".

 ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الوثائق المقدمة تحتوي على معلومات عن الجرحى والقتلى وأولئك الذين انتحروا وظروف وفاتهم ومكان دفنهم.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا