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بساكي ترفض التعليق على احتمال إدراج روسيا على القائمة الأمريكية للدول "الداعمة للإرهاب"

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بساكي ترفض التعليق على احتمال إدراج روسيا على القائمة الأمريكية للدول
AP Carolyn Kaster
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي
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رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي التعليق على احتمال إدراج روسيا على القائمة الأمريكية "للدول الداعمة للإرهاب".

وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الاثنين: "حتى الآن لن أدلي بأي توقعات بهذا الشأن".

وأشارت إلى أن الصلاحيات لإدراج روسيا على هذه القائمة متوفرة لدى الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية.

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وأضافت أن "وزير الخارجية يجب أن يحدد ما إذا كانت حكومة الدولة تدعم أعمالا إرهابية".

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس في حديث لقناة "سي إن إن"، إن الولايات المتحدة "تدرس الحقائق باهتمام وتدرس القانون" في هذا الشأن.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت نقلا عن مصادرها، بأن احتمال إدراج روسيا على قائمة "الدول الداعمة للإرهاب" يدرس بمثابة "الأداة لمحاسبة روسيا" على الوضع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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