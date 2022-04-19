الخزانة الأمريكية: سياسة العقوبات لن تقوض دور الدولار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن سياسة العقوبات التي تتبعها واشنطن تجاه روسيا، لن تقوض دور الدولار الأمريكي كإحدى العملات العالمية.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو خلال ندوة في معهد بيترسون للاقتصاد العالمي، ردا على سؤال حول ما إذا ستؤدي العقوبات المفروضة على روسيا إلى إضعاف مواقع الدولار، إن "برأيي هذا لن يحدث".

وأشار إلى أنه "طالما نستمر الاستثمار في مستقبل أمريكا، ويحتفظ الاقتصاد بديناميكيته، وما دام الناس يرغبون في الاستثمار في الولايات المتحدة، ولا تزال لدينا مجموعة من القواعد والقوانين، أتوقع أن يبقى الدولار العملة المهيمنة في العالم".

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واعترف نائب الوزير بأن سياسة العقوبات الأمريكية تدفع بالناس للتفكير في كيفية الالتفاف عليها.

وأضاف أنه من الضروري أن تقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات ليس لوحدها، بل بالتعاون مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، مشيرا إلى أنه "ليس هناك عدد كبير من العملات القابلة للتحويل".

واعتبر أدييمو أن روسيا لن تتمكن من التخلص من الاعتماد على المنظومة المالية الأمريكية بالكامل، مشيرا إلى أن "80% من تعاملاتهم لا تزال بالدولار على الرغم من محاولات هذا البلد لفك الارتباط بالاقتصاد الأمريكي".

المصدر: "تاس"