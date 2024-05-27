بوتين: وتيرة تطور العلاقات الاقتصادية مع أوزبكستان تلفت الأنظار حقا

أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بالعلاقات الروسية الأوزبكية مشيرا إلى أن زيارة الدولة التي يؤديها لأوزبكستان بين أولى الجولات الخارجية له بعد الانتخابات، ما يؤكد أهمية هذه العلاقات.

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وقال بوتين في المؤتمر الصحفي بمجمع "القصر الأخضر" الرئاسي بضواحي طشقند حيث التقى نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيايف: "لقد جاء هذا الوفد واسع التمثيل إلى أوزبكستان وهي من الزيارات الخارجية الأولى عقب الانتهاء من الانتخابات وجميع الإجراءات المرتبطة بها من تشكيل الحكومة وغيرها. وليس من قبيل الصدفة أن يأتي وفد بهذا التمثيل إلى أوزبكستان لما يؤكد عليه ذلك من علاقاتنا ذات الطابع الخاص، وشراكتنا الاستراتيجية وعلاقات التحالف".

وأشار بوتين إلى أن وتيرة تطور العلاقات الاقتصادية تلفت الأنظار حقا، وأكد على أهمية صيغة "مجلس الأقاليم" بين البلدين، وأن أهم شيء "عدم عرقلة تطور هذه الصيغة وتهيئة الظروف وهو ما سنحاوله".

وأكد أن ذلك سيسهم في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية بين البلدين.

ووفقا لبوتين فقد ارتفع حجم التجارة بين البلدين بنحو 30% خلال العام الماضي، استنادا للإحصاءات الأوزبكية، وبنسبة أقل استنادا للإحصاءات الروسية التي وصفها الرئيس بـ "الصارمة"، وتابع: "لكن هذه نتيجة جيدة للغاية"، وأضاف أنه بفضل جهود الرئيس الأوزبكي وحكومة أوزبكستان، تتنوع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتتمتع بآفاق جيدة، لا سيما في مجال التعاون الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

من جانبه أعلن ميرضيايف عن التنفيذ الناجح لخارطة طريق التعاون المكونة من 63 نقطة، وقال: "أعتقد أن لدينا اليوم جدول أعمال واسع النطاق، وسوف نتناول جميع القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وقد وقعنا خارطة طريق مكونة من 63 نقطة، وهناك تقدم حقيقي".

وأعلن الرئيس الأوزبكي عن ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري من 10 إلى 20 مليار دولار.

وقال بوتين إن العلاقات بين روسيا وأوزبكستان تتطور بشكل ديناميكي على أساس مبادئ المساواة والاحترام، وقال إنه تم إعداد حزمة قوية من الوثائق في مجال التجارة والتبادل التجاري والذرة السلمية للتوقيع، فيما ينمو حجم التبادل التجاري بين روسيا وأوزبكستان بوتيرة جيدة، ويتم تهيئة الظروف الجيدة للاستثمار المباشر.

وقد استثمرت روسيا، وفقا لبوتين، ما يقرب من 10 مليارات دولار في اقتصاد أوزبكستان، وهناك إمكانية لنمو هذا المؤشر، وتابع أن صادرات الغاز الروسي إلى أوزبكستان عبر كازاخستان تتم قبل الموعد المحدد بوقت طويل، وروسيا مستعدة لزيادة حجم الصادرات من الغاز.

المصدر: RT