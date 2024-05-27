أوزبكستان.. بوتين وميرضيايف يجريان مباحثات في "القصر الأخضر" (فيديو)

وصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى مجمع "القصر الأخضر" الرئاسي بضواحي طشقند حيث سيلتقي نظيره الأوزبكي شوكت ميرضيايف، ويجري مباحثات ثنائية وموسعة ضمن زيارة الدولة التي يؤديها لأوزبكستان.

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ويقوم الرئيس بوتين بزيارة دولة إلى أوزبكستان تستمر يومين، حيث من المقرر أن يعقد محادثات ثنائية مع نظيره الأوزبكي، قبل أن ينضم لهما وفدان من كبار المسؤولين في البلدين.

وتمثل زيارة بوتين إلى أوزبكستان المحطة الثالثة له في جولته الخارجية الأولى منذ بداية ولايته الجديدة، التي استهلها بالصين، قبل أن يتوجه إلى بيلاروس.

وكانت المرة الأخيرة التي زار فيها بوتين أوزبكستان في سبتمبر 2022، لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، إلا أن بوتين التقى ميرضيايف في موسكو خلال احتفالات روسيا بالنصر على النازية، 9 مايو الجاري، في إطار الاتصالات المستمرة بين البلدين الحليفين.

المصدر: RT