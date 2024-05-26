الدفاع الروسية تعلن تحرر بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف والقضاء على 1590 عسكريا أوكرانيا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة بيريستوفو في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا والقضاء على 1590 عسكريا أوكرانيا وإسقاط عشرات المسيرات والصواريخ الغربية خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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قصفت مجموعة قوات "الشمال" تجمعات للقوات الأوكرانية وصدت هجوما مضادا وقضت على نحو 300 عسكري أوكراني.

حررت مجموعة قوات "الغرب" بلدة بيريستوفوي بمقاطعة خاركوف وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية وقضت على 285 عسكريا أوكرانيا.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وقصفت تجمعات أوكرانية وقضت على 480 عسكريا أوكرانيا، ودمرت 5 مستودعات ذخيرة أوكرانية.

حسنت قوات "المركز" مواقعها وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية وصدت هجوما مضادا وقضت على نحو 355 عسكريا أوكرانيا ودمرت 3 مدرعات منها "برادلي" أمريكية.

قصفت قوات "دنيبر" تجمعات أوكرانية وقضت على 40 عسكريا.

حسنت قوات "الشرق" مواقعها وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية وصدت هجوما مضادا وقضت على نحو 130 عسكريا أوكرانيا.

دمر الطيران التكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية مستودعي ذخيرة وتم القضاء على تجمعات أوكرانية في 128 موقعا.

اعترضت الدفاعات الجوية صاروخ "نبتون" سوفيتيا مضادا للسفن و5 صواريخ "أتاكمس" أمريكية و32 صاروخ "هيمارس" أمريكية و"فامباير" تشيكية و41 مسيرة أوكرانية.

المصدر: RT