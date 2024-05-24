صحفي أمريكي: قوات كييف تجبر على التراجع كل يوم أمام تقدم القوات الروسية

أكد باتريك لانكستر الصحفي العسكري والمحارب القديم في البحرية الأمريكية أن قوات كييف تجبر في كل يوم على التراجع والانسحاب على محور خاركوف بسبب التقدم الكبير للقوات المسلحة الروسية.

وقال لانكستر في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على موقع يوتيوب: "عمليا في كل يوم يزداد عدد القرى والبلدات التي تصبح تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، والقوات الأوكرانية تتراجع وتنسحب".

وأضاف لانكستر: " تحرز روسيا تقدما كبيرا على خط المواجهة"، موضحا أن "السيطرة على مدينة أفدييفكا كان بمثابة نقطة تحول في القتال، فبعدها أصبح الجيش الروسي يواصل تقدمه بنجاح".

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وفي 17 مايو أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت 28 ضربة مكثفة على مواقع عسكرية أوكرانية وتمكنت من تحرير 12 بلدة معظمها في خاركوف خلال أسبوع، وبلغت الخسائر الأوكرانية على محور خاركوف نحو 1175 عسكريا، فيما خسرت أوكرانيا نحو 9565 عسكريا على جميع محاور القتال.

وقبل ذلك، وصف فلاديمير زيلينسكي وضع قواته في منطقة خاركوف، وخاصة في فولتشانسك، بأنه صعب للغاية.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا توجد خطط حالياً لتحرير مدينة خاركوف، وعملية القوات الروسية هناك هي بذنب السلطات الأوكرانية إذ جاءت ردا على قصف مناطق روسية.

وربط بوتين عملية القوات الروسية في محور خاركوف بضرورة إنشاء منطقة عازلة ردا على قصف القوات الأوكرانية لمناطق داخل الأراضي الروسية، مؤكدا على تحقيق القوات الروسية نجاحات يومية على هذه الجبهة.

المصدر: نوفوستي