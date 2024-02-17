وزير الدفاع الروسي يبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين اليوم السبت، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

وقالت الوزارة في بيان: "اليوم في الكرملين، أبلغ وزير دفاع روسيا الاتحادية الجنرال سيرغي شويغو، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية (فلاديمير بوتين) عن السيطرة الكاملة من قبل وحدات "المركز" الروسية بقيادة أندريه موردفيتشيف على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، التي كانت تعتبر عقدة دفاعية قوية للقوات الأوكرانية".

وأضاف البيان: "نتيجة لذلك تم تحرير مساحة قدرها 31.75 كيلومترا مربعا كانت تحت سيطرة المتطرفين الأوكرانيين. وبلغت خسائر العدو في معارك أفدييفكا خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 1500 عسكري".

وأكدت الوزارة أنه "تحت النيران المستمرة للقوات الروسية، تمكنت فقط التشكيلات الفردية المتفرقة من المسلحين الأوكرانيين من مغادرة أفدييفكا على عجل، وتخلت عن أسلحتها ومعداتها العسكرية".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير المدينة نهائيا من المسلحين ودحر الوحدات الأوكرانية التي غادرت المدينة واستقرت في مصنع أفدييفكا للكيماويات.

وأكدت الوزارة أن "تحرير مدينة أفدييفكا أتاح نقل خط المواجهة بعيدا عن دونيتسك، وبالتالي حمايته بشكل كبير من الهجمات الإرهابية التي يشنها نظام كييف الإجرامي"، مضيفة أنه "لم يتم نشر المعلومات حول تقدم قواتنا إلا بعد هزيمة العدو بالكامل والسيطرة على المدينة".

وشددت الدفاع الروسية على أن قوات مجموعة "المركز" تواصل أعمالها الهجومية لمواصلة تحرير جمهورية دونيتسك الشعبية من المتطرفين الأوكرانيين.

وقد أعلن القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي فجر اليوم السبت، انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع "على خطوط أكثر فائدة"، وفي الأيام الأخيرة، اعترف الجيش الأوكراني بأن الوضع هناك حرج بالنسبة لهم، وهو أسوأ مما كان عليه في أرتيوموفسك، التي انسحبت منها كييف في مايو 2023.

وصرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف اليوم السبت، بأن انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، كان بسبب نقص الأسلحة.

أكدت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن عملية تحرير مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تعتبر بمثابة نصر كبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسبق لكييف ورعاتها في الغرب أن أكدوا "صمود أفدييفكا وتحقيق انتصارات كبيرة فيها ومنع الجيش الروسي من اجتياحها"، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا أنها قطعت طرق الإمداد عن قوات زيلينسكي في أفدييفكا، التي لم يتبق أمامها سوى الاستسلام أو الانسحاب عبر ممر وحيد لا يزال مفتوحا.

وفي نهاية يناير الماضي، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محور أفدييفكا بأنه أحد أهم المحاور، وقال إن مجموعة من المحاربين القدامى، أمام القوات النظامية، اخترقت دفاعات العدو ووصلت إلى مشارف المدينة، وسيطرت على ما يقرب من عشرين منزلا.

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.

المصدر: RT