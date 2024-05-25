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وفاة والدة أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله

أخبار العالم العربي

وفاة والدة أمين عام
AFP
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أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم السبت، بوفاة نهدية صفي الدين، والدة أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله.

وفي حسابه على منصة "إكس"، نشر مراسل قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله"، صوراً لحسن نصر الله ووالدته، معلقا عليها بالقول: "لأمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله وإخوانه وعائلته الكريمة كل العزاء والمواساة برحيل والدتهم الحاجة أم حسن".

وذكرت صحيفة  "النهار" أن نهدية صفي الدين "أم حسن"، زوجة عبد الكريم نصرالله، توفيت اليوم بعد معاناتها من مرض عضال.

المصدر: RT

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