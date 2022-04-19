قذائف أوكرانية تسقط في قرية روسية متاخمة للحدود أدت إلى إصابة امرأة
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أصيبت امرأة جراء قصف القوات الأوكرانية لقرية غولوفتشينو في مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة لحدود أوكرانيا.
وأفاد رئيس مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، باستهداف من الجانب الأوكراني لقرية غولوفتشينو الواقعة بالقرب من الحدود: "كان هناك قصف من الجانب الأوكراني لقرية غولوفتشينو في منطقة غريفورونسكي. وهناك دمار".
وأوضح أن سيدة من سكان المنطقة أصيبت نتيجة القصف، وهي تتلقى الآن كل الرعاية الطبية اللازمة".
المسافة من الحدود الأوكرانية إلى قرية غولوفتشينو الروسية حوالي عشرة كيلومترات.
المصدر: نوفوستي