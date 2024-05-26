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الكشف عن موعد تشغيل منظومة "درب التبانة الروسية"

الفضاء

الكشف عن موعد تشغيل منظومة
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن روسيا ستبدأ العام الجاري بتشغيل منظومة "درب التبانة" المخصصة لمراقبة الحطام الفضائي.

حول الموضوع قال المدير التنفيذي لقسم البرامج والعلوم المتقدمة في مؤسسة "روس كوسموس"، ألكسندر بلوشينكو:"من المقرر أن يتم تشغيل منظومة درب التبانة الروسية قبل نهاية عام 2024".

وأشار بلوشينكو إلى أن روسيا طورت منظومة "درب التبانة" لتعمل كنظام مفتوح، لذا فإن "روس كوسموس" مستعدة لتزويد شركائها من دول مجموعة "بريكس" بالبيانات التي سيتم الحصول عليها من هذه المنظومة، كما ستحصل على هذه البيانات بعض مؤسسات القطاع العام والخاص، وكذلك المراكز العلمية والتعليمية.

وفي أبريل العام الماضي صرّح رئيس وكالة "روس كوسموس" يوري بوريسوف بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وافق على مشروع المنظومة المذكورة لاستخدامها في مراقبة الحطام الفضائي.

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وفي وقت سابق ذكر المصمم العام للمجمعات والأنظمة المأهولة في روسيا، فلاديمير سولوفيوف أن المحطة الفضائية الدولية تتعرض للأعطال بسبب النيازك والحطام الفضائي، وذلك جراء زيادة تلوث مدار الأرض بالنفايات الفضائية.

المصدر: فيستي

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