ظهور مجسم للكعبة في دولة إفريقية يثير موجة من الجدل (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأشخاص يطوفون حول مجسم شبيه بالكعبة في نيجيريا، مما أثار موجة من الجدل.

ويظهر المجسم في الفيديو وسط منطقة مسورة بجدران إسمنتية، بينما كان العشرات من النيجيريين يطوفون حوله بثياب الإحرام مع أصوات التكبير، مرددين عبارة "لبيك اللهم لبيك".

نيجيريا ساوت كعبة خاصة فيها 🕋 لا مصاريف ولا تكاليف ولا حاجة ولا احد يقولي تدريب مش رايحين ع غزوه ولا معركة عشان يتدربو#نيجيريا_مش_بخير#ما_اهذريpic.twitter.com/ioAHGmcIMm — بدر الحويان 10 🇯🇴🇯🇴 (@baderalhwayan10) May 26, 2024

واستنكر نشطاء الواقعة، خاصة أنها سبق أن حصلت في نيجيريا في سنوات ماضية من قبل جماعة دينية، فيما رجح البعض أن تكون مجرد تدريب بهدف تسهيل خطوات الشعيرة الدينية، قبل السفر إلى مكة لأداء مناسك الحج والعمرة، حيث تقوم العديد الدول مثل ماليزيا وإندونيسيا بنفس التدريب.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الجهات الحكومية في نيجيريا حول الواقعة.

كعبة جديدة في نيجيريا. ممتاز يوفروا مصاريف السفر للحج والعمرة. لماذا لا يبنوا كعبة في كل بلد ويريحوا نفسهم. أكيد لن يغضب الله لبناء بيوت جديدة له في كل مكان pic.twitter.com/rcCLAfr4Ud — Arab Atheist (@mol7d_Arabi) May 25, 2024

Kano City in Nigeria , poor man's hajj in mini Kaaba. pic.twitter.com/gadHeXwnFm — LEE (@Leezeoo) May 24, 2024

المصدر: RT