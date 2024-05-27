ساوثهامبتون يفوز في "أغلى مباراة حول العالم"

عاد فريق ساوثهامبتون إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المقبل عقب فوزه أمس على ليدز يونايتد 1-0 في مباراة أطلق عليها اسم "المباراة الفردية الأعلى قيمة في كرة القدم العالمية".

وسجل آدم أرمسترونغ هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 24، على أرض ملعب "ويمبلي"، في مباراة ملحق الصعود إلى دوري الأضواء.

Wow…



The limbs in the Southampton end are MAD 🤯🤯 pic.twitter.com/LpEMsCphpN — Second Tier podcast (@secondtierpod) May 26, 2024

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ووفقا لمجموعة الأعمال الرياضية التابعة لشركة ديلويت، سيحصل ساوثهامبتون على ما لا يقل عن 140 مليون جنيه إسترليني (177 مليون دولار) خلال المواسم الثلاثة المقبلة من خلال "الزيادات المتوقعة في إيرادات أيام المباريات والبث التلفزيوني والإيرادات التجارية".

وسيرتفع ذلك إلى أكثر من 305 ملايين جنيه إسترليني (386 مليون دولار) إذا تجنب النادي الهبوط في موسمه الأول.

وكان ساوثهامبتون الذي حقق لقب كأس إنجلترا عام 1976، سقط بعد 11 عاما أمضاها بين أندية النخبة.



ويأمل النادي في أن تكون هذه العودة التي احتفل فيها بحضور نحو 35 ألف مشجع في ملعب ويمبلي الشهير، بمثابة مقدمة لبقاء طويل جديد في الدوري الممتاز.

ويعد ساوثهامبتون ثالث ناد يضمن الصعود للبريميرليغ، بعد ناديي ليستر سيتي وإيبسويتش تاون.

يذكر أن أندية لوتون تاون وبيرنلي وشيفيلد هبطوا للدرجة الأولى "التشامبيونشيب".

المصدر: RT