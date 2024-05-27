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الدفاع الروسية تعلن القضاء على قوة أوكرانية وتدمير آلياتها

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الدفاع الروسية تعلن القضاء على قوة أوكرانية وتدمير آلياتها
Sputnik
منظومة صواريخ أوراغان الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على قوة أوكرانية وتدمير آلياتها، باستخدام أنظمة صواريخ "أوراغان".

وقالت الوزارة في بيان فجر يوم الأحد، أن وحدات الجيش الروسي وجهت ضربة لقافلة قوات أوكرانية.

وأضافت أن "أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان ... تستمر في حرق مواقع القوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضحت أن طاقم أنظمة صواريخ "أوراغان" التابع لفرقة الدبابات تمكن من "تدمير قافلة من معدات العدو ومسلحي القوات المسلحة الأوكرانية من اتجاهات ذات أهمية استراتيجية على مسافة تزيد عن 30 كيلومترا".

وقالت إن المهمة تمت بالتنسيق مع الاستطلاع الجوي الذي ساعد في تحديد الهدف، وتتبع تحركات القوات (الأوكرانية) والمعدات العسكرية".

هذا وتواصل القوات الروسية تقدمها واختراق خطوط دفاع القوات الأوكرانية، وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والسيطرة على مناطق جديدة.

المصدر: تاس

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