خبير: هناك صراع داخلي بين بلينكن والبيت الأبيض

أشار المحلل في جامعة السياسات الاستراتيجية الأسترالية مالكولم ديفيس إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يجادل مستشاري البيت الأبيض الذين يخشون التصعيد مع روسيا.

إقرأ المزيد

وقال ديفيس في مقابلة مع "سي إن إن": "توجد في إدارة بايدن مجموعة تشعر بالقلق من آفاق التصعيد مع روسيا، ويحاول وزير الخارجية (أنتوني بلينكن) معارضة هذه المخاوف... لكن يبدو لي أن مستشار الأمن القومي (جيك ساليفان) متحفظ مثل الرئيس بايدن".

وأضاف أن النزاع الداخلي في واشنطن هو الذي لا يسمح لكييف بالحصول على موافقة الإدارة الأمريكية على تنفيذ ضربات على الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة الخارجية الأمريكية اقترحت السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب الأراضي الروسية.

من جهته أظهر رئيس لجنة الشؤون الدولية لمجلس النواب الأمريكي مايكل ماككول لبلينكن خريطة للأراضي الروسية مع منطقة يمكن تغطيتها بصواريخ ATACMS الأمريكية.

وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي ليونيد سلوتسكي إن كل هذه التصريحات تؤجج المواجهة العسكرية المباشرة مع موسكو.

المصدر: RT