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المعارضة الأرمينية تعلن العصيان المدني بدعوة من الأسقف غالستانيان (فيديو)

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المعارضة الأرمينية تعلن العصيان المدني بدعوة من الأسقف غالستانيان (فيديو)
AFP
يريفان
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أعلنت المعارضة الأرمنية العصيان المدني في البلاد اعتبارا من صباح اليوم الاثنين بدعوة من الأسقف باغرات غالستانيان، مطالبة برحيل رئيس الحكومة نيكول باشينيان.

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أرمينيا تسلّم أذربيجان 4 قرى حدودية
أرمينيا تسلّم أذربيجان 4 قرى حدودية

وأغلق المعتصمون الطريق السريع المؤدي إلى إيران قرب مدينة أشتاراك، وعددا من الشوارع في العاصمة يريفان.

وتأتي هذه الحملة بعد أيام من تسليم أرمينيا 4 قرى حدودية إلى أذربيجان سيطرت عليها يريفان قبل عقود، في خطوة جديدة نحو التطبيع بين البلدين، واحتجاجا على سياسة باشينيان التي تهدد بتدهور العلاقات مع روسيا.

المصدر: RT

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