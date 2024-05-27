المعارضة الأرمينية تعلن العصيان المدني بدعوة من الأسقف غالستانيان (فيديو)

أعلنت المعارضة الأرمنية العصيان المدني في البلاد اعتبارا من صباح اليوم الاثنين بدعوة من الأسقف باغرات غالستانيان، مطالبة برحيل رئيس الحكومة نيكول باشينيان.

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وأغلق المعتصمون الطريق السريع المؤدي إلى إيران قرب مدينة أشتاراك، وعددا من الشوارع في العاصمة يريفان.

وتأتي هذه الحملة بعد أيام من تسليم أرمينيا 4 قرى حدودية إلى أذربيجان سيطرت عليها يريفان قبل عقود، في خطوة جديدة نحو التطبيع بين البلدين، واحتجاجا على سياسة باشينيان التي تهدد بتدهور العلاقات مع روسيا.

المصدر: RT