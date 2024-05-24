أرمينيا تسلّم أذربيجان 4 قرى حدودية

أعلن مسؤولون في يريفان وباكو تسليم أرمينيا اليوم الجمعة أربع قرى حدودية إلى أذربيجان سيطرت عليها يريفان قبل عقود، في خطوة جديدة نحو التطبيع بين البلدين.

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وجاء في بيان الأمن الأرمني: "اعتبارا من 24 مايو الجاري سيتولي حرس الحدود الأرمني حراسة 1.9 كم من الحدود بالقرب من قرية بيركبير و4.9 كم بالقرب من قريتي فوسكيبار وباغانيس بمنطقة تافوشسكايا".

وأضاف أن حرس الحدود الأذربيجاني سيتولي حراسة الأجزاء المقابلة من الحدود اعتبارا من اليوم الجمعة. موضحا أن حراسة 5.8 كم من الحدود بالقرب من قرية كيرانتس ستبدأ اعتبارا من 24 يوليو وفق خطة انتقالية.

بيان اللجنة الأذربيجانية

من جهتها، نشرت وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية بيان اللجنة الحكومية المعنية بترسيم الحدود الأذربيجانية مع أرمينيا، وجاء فيه: "تم تحرير قرى باغنيس أيريم وأشاغي أسكي باره وخيريملي وقيزيل حاجيلي التابعة لمحافظة قازاخ الأذربيجانية".

ولفت البيان إلى توقيع محضر الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المعنية والممثلة برئيسها نائب رئيس الوزراء شاهين مصطفايف واللجنة الأرمينية لترسيم حدود الدولة وأمن الحدود مع أذربيجان، الممثلة برئيسها نائب رئيس الوزراء مغير غريغوريان بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا.

وكشف البيان أنه جرى إعداد هذه الأجزاء من خط الحدود مع الأخذ في الاعتبار توضيح الإحداثيات بناء على القياسات الجيوديسية على الأرض وتحرير محضر تقني حول الأعمال الأرضية.

وبحلول اليوم، يكمل جهاز حرس الحدود الأذربيجاني السيطرة على أراضي القرى المذكورة.

المصدر: وكالات