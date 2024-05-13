يريفان.. اعتقال 113 متظاهرا طالبوا باستقالة باشينيان (فيديو)

اعتقلت الشرطة الأرمنية 113 متظاهرا في العاصمة يريفان من المطالبين باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، حسب وزارة الداخلية.

ومنذ 9 مايو الجاري، تخرج مسيرات في "ساحة الجمهورية" في يريفان بالقرب من مبنى الحكومة الأرمنية للمطالبة باستقالة باشينيان وإنهاء عملية ترسيم الحدود مع أذربيجان التي ستؤدي إلى نقل عدد من الأراضي الحدودية إلى سيطرة الجانب الأذربيجاني.

ويرأس الحركة الاحتجاجية رئيس أبرشية تافوش للكنيسة الرسولية الأرمنية، المطران باغرات جالسستانيان.

It’s been 2 hours since streets and avenues have been spontaneously blocked all over Yerevan, and the police can’t do anything about it. They beat journalists, open the street with force, and at the same time other streets are immediately blocked.

Pashinyan must be removed pic.twitter.com/yMrHk1LT9w — ֍Armenia The Great ֍ 🇦🇲 (@Vrejcoming) May 13, 2024

وفي 19 أبريل الماضي، أفادت وزارة الخارجية الأرمينية بأن اللجان الخاصة لأرمينيا وأذربيجان قد اتفقتا سابقا على مرور أجزاء معينة من الحدود بين 8 قرى من أجل جعل هذه الأقسام "تتماشى مع الحدود بين الجمهوريتين المبررة قانونا والتي كانت موجودة منذ عهد الاتحاد السوفييتي في فترة انهياره".

وفي عام 2022، بدأت يريفان وباكو، عبر وساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بمناقشة معاهدة سلام مستقبلية.

وفي نهاية مايو 2023، صرح باشينيان أن يريفان مستعدة للاعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفيتية، أي مع إقليم قره باغ.

المصدر: نوفوستي