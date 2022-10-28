بوتين: روسيا تهتم دائما بالاستقرار وتدعم أرمينيا بشأن قضايا الأمن

في اجتماع قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تهتم دائما بالاستقرار وتدعم أرمينيا بشأن قضايا الأمن.

وقد شارك الرئيس بوتين عبر تقنية الفيديو في هذا الاجتماع، الذي تم بمبادرة من أرمينيا لمناقشة الوضع على الحدود مع أذربيجان، حيث أشارت المنظمة إلى أنه ستتم خلال هذه الدورة الاستثنائية مناقشة التدابير التنظيمية لمساعدة أرمينيا، وكذلك نتائج عمل بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

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وقال بوتين: "كما يعلم الجميع جيدا، فإن روسيا تقليديا تنظر إلى المكون التاريخي، وتهتم بالاستقرار وتدعم الأصدقاء الأرمن وتسعى لضمان أمن الشعب الأرمني منذ العصور القديمة".

وكان بوتين قد صرح يوم أمس، خلال حديثه في اجتماع لنادي "فالداي" للنقاش، بأن روسيا ستدعم أي خيار للشعب الأرمني والقيادة الأرمينية بشأن معايير معاهدة سلام مع أذربيجان، وقال: "إذا كان الشعب الأرمني والقيادة الأرمينية الحالية يعتقدان أنه من الضروري اختيار نسخة محددة من معاهدة السلام هذه، بما في ذلك ما تسمى بنسخة واشنطن، والتي تنص، بحسب فهمي، على الاعتراف بسيادة أذربيجان على قره باغ ككل، إذا رأت أرمينيا ذلك، فلا بأس، سندعم أي خيار للشعب الأرميني".

وأضاف بوتين أنه "إذا كان الشعب الأرميني والقيادة الأرمينية يعتقدان أن لقره باغ بعض الخصائص الخاصة بها، وأنها يجب وأن تؤخذ في الاعتبار وبطريقة ما ينبغي مناقشة ذلك في معاهدة سلام مستقبلية، فإن ذلك ممكن أيضا، لكن من الضروري التفاوض مع أذربيجان"، وفقا لبوتين.

المصدر: نوفوستي