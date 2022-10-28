أرمينيا توافق على إقامة علاقات مع أذربيجان على أساس المبادرة الروسية

أعلن رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، أن أرمينيا توافق على إقامة علاقات ثنائية مع أذربيجان على أساس المبادئ التي اقترحتها روسيا.

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كما أعرب رئيس الوزراء عن استعداده لتأكيد ذلك في اجتماع قادة الدول الثلاث في سوتشي. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال، خلال الجلسة العامة لنادي "فالداي" للحوار يوم أمس، إن روسيا ستدعم أي خيار للشعب الأرميني بشأن معايير معاهدة سلام مع أذربيجان، وقال: "إذا كان الشعب الأرمني والقيادة الأرمينية الحالية يعتقدان أنه من الضروري اختيار نسخة محددة من معاهدة السلام هذه، بما في ذلك ما يسمى "نسخة واشنطن"، والتي تنص، بحسب فهمي، على الاعتراف بسيادة أذربيجان على قره باغ ككل، إذا رأت أرمينيا ذلك، فلا بأس، سندعم أي خيار للشعب الأرميني".

وأضاف بوتين أنه "إذا كان الشعب الأرمني والقيادة الأرمينية يعتقدان أن لكاراباخ بعض الخصائص الخاصة بها، وأنها يجب وأن تؤخذ في الاعتبار وبطريقة ما ينبغي مناقشة ذلك في معاهدة سلام مستقبلية، فإن "ذلك ممكن أيضا"، لكن من الضروري التفاوض مع أذربيجان وفقا لبوتين.

المصدر: نوفوستي