الكرملين يكشف عن التحضير للقاء بوتين وعلييف وباشينيان

وعد المتحدث الرسمي للكرملين دميتري بيسكوف بالكشف عن موعد ومكان الاجتماع بين رئيسي روسيا وأذربيجان، فلاديمير بوتين وإلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

كما صرح بيسكوف، خلال إفادته الصحفية اليوم، بأنه يجري التحضير لعقد اجتماع ثلاثي بين الرؤساء الثلاثة على أن يتم تحديد الزمان والمكان في وقت لاحق.

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وكان رئيس البرلمان الأرمني ألين سيمونيان قد أعلن في وقت سابق عن أن رئيس الوزراء الأرمني سوف يشارك في الاجتماع الثلاثي المزمع مع الرئيسين بوتين وعلييف في سوتشي، 31 أكتوبر الجاري.

وأعلن عن اجتماع ثلاثي محتمل بين الزعماء الثلاثة في الوقت الذي تعتبر فيه موسكو وسوتشي المكانين الرئيسيين للمفاوضات، حيث شددت بعض المصادر على أن العمل على هذا الاجتماع قد بدأ بعد خطاب بوتين التصالحي في قمة رابطة الدول المستقلة بأستانا، 14 أكتوبر الجاري، حيث ناقشت الأطراف النزاعات الإقليمية بين أرمينيا وأذربيجان.

المصدر: نوفوستي