رئيس البرلمان الأرمني يؤكد مشاركة باشينيان في الاجتماع الثلاثي مع بوتين وعلييف

أفاد رئيس البرلمان الأرمني ألين سيمونيان بأن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان سوف يشارك في الاجتماع الثلاثي المزمع مع الرئيسين بوتين وعلييف في سوتشي 31 أكتوبر الجاري.

وقال سيمونيان ردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان باشينيان سيشارك في الاجتماع أم لا: "نعم، سيذهب. وفقا لمعلوماتي، سيذهب".

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وكان قد أعلن عن اجتماع ثلاثي محتمل بين الرئيسين الأذربيجاني والروسي، إلهام علييف وفلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، حيث تعتبر موسكو وسوتشي المكانين الرئيسيين للمفاوضات، وشددت المصادر على أن العمل بدأ بعد خطاب بوتين التصالحي في قمة رابطة الدول المستقلة بأستانا، 14 أكتوبر الجاري، حيث ناقشت الأطراف النزاعات الإقليمية بين أرمينيا وأذربيجان.

وفي وقت سابق، أعلن باشينيان عن اقتراح لأذربيجان لعقد اجتماع للجان ترسيم وأمن الحدود الأرمنية الأذربيجانية في بروكسل، 31 أكتوبر.

المصدر: سبوتنيك+إنترفاكس