 
مباشر

رئيس البرلمان الأرمني يؤكد مشاركة باشينيان في الاجتماع الثلاثي مع بوتين وعلييف

أخبار العالم

رئيس البرلمان الأرمني يؤكد مشاركة باشينيان في الاجتماع الثلاثي مع بوتين وعلييف
Globallookpress Kremlin Pool
الرئيس الروسي/ فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني/ إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني/ نيكول باشينيان (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u1wv

أفاد رئيس البرلمان الأرمني ألين سيمونيان بأن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان سوف يشارك في الاجتماع الثلاثي المزمع مع الرئيسين بوتين وعلييف في سوتشي 31 أكتوبر الجاري.

وقال سيمونيان ردا على سؤال أحد الصحفيين عما إذا كان باشينيان سيشارك في الاجتماع أم لا: "نعم، سيذهب. وفقا لمعلوماتي، سيذهب".

إقرأ المزيد
أرمينيا تمنع دخول رئيسة تحرير RT وبرلماني روسي أراضيها
أرمينيا تمنع دخول رئيسة تحرير RT وبرلماني روسي أراضيها

وكان قد أعلن عن اجتماع ثلاثي محتمل بين الرئيسين الأذربيجاني والروسي، إلهام علييف وفلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، حيث تعتبر موسكو وسوتشي المكانين الرئيسيين للمفاوضات، وشددت المصادر على أن العمل بدأ بعد خطاب بوتين التصالحي في قمة رابطة الدول المستقلة بأستانا، 14 أكتوبر الجاري، حيث ناقشت الأطراف النزاعات الإقليمية بين أرمينيا وأذربيجان.

وفي وقت سابق، أعلن باشينيان عن اقتراح لأذربيجان لعقد اجتماع للجان ترسيم وأمن الحدود الأرمنية الأذربيجانية في بروكسل، 31 أكتوبر.

المصدر: سبوتنيك+إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا