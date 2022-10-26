أرمينيا تمنع دخول رئيسة تحرير RT وبرلماني روسي أراضيها

أعلنت رئيسة تحرير شبكة RT ووكالة "روسيا سيغودنيا" مارغاريتا سيمونيان، منع يريفان دخولها ودخول البرلماني الروسي قسطنطين زاتولين أراضي أرمينيا.

وكتبت سيمونيان في منشور على "تلغرام"، أن "الزعيم الحالي لأرمينيا منع قسطنطين زاتولين الذي كان يؤيد أرمينيا بقوة منذ سنوات طويلة، من دخول أرمينيا، ومنعني أنا كذلك من دخول أرمينيا".

وكان قسطنطين زاتولين، نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة، قد ذكر يوم الاثنين أن البرلمان الأرمني اعتبر دخوله لأرمينيا أمرا "غير مرغوب فيه" بسبب بعض تصريحاته عن أرمينيا وقيادتها.

وكتبت صحيفة "أيكاكان جاماناك" المقربة من رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن السلطات الأرمنية تعتبر زاتولين شخصية غير مرغوب فيها لتصريحاته التي حمل فيها الحكومة الأرمنية المسؤولية عن "الهزيمة" في الحرب مع أذربيجان، ودعا حكومة باشينيان للاستقالة، متهما إياها بأنها "تدق إسفينا في العلاقات مع روسيا".

المصدر: "نوفوستي"