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خرق الهدنة على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وإصابة عسكري أذري

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خرق الهدنة على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وإصابة عسكري أذري
Sputnik
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أبلغ جهاز الأمن الوطني الأرميني (NSS) عن وقوع خرق للهدنة على الحدود الأرمنية ــ الأذربيجانية في منطقة سيونيك، أسفر عن إصابة عسكري أذربيجاني.

وجاء في بيان جهاز الأمن الوطني الأرميني أن الحادث وقع عندما دخل راعي أغنام أرمني إلى الأراضي الأذربيجانية وهو يبحث عن مواشيه الضالة، وتطور الأمر بفتح حرس الحدود من الجانبين النيران، ما أسفر عن إصابة عسكري أذربيجاني.

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وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود الأرميني مستعدة لفتح تحقيق مشترك مع حرس الحدود الأذربيجاني. كما أن الجانب الأرميني قبل تلقي الرد من أذربيجان باشر بمحاولة كشف حيثيات الحادث، واستيضاح لماذا وكيف عبر الراعي والقطيع الحدود، وسيتم الإبلاغ عن النتائج لاحقا.

كما أشارت (NSS) إلى أن الجانب الأرميني لا يرغب بوقوع مثل هذه الحوادث".

وذكر الأمن الأرميني أن الأذربيجانيين أعادوا الراعي والقطيع، إلى أراضي أرمينيا.

المصدر: تاس

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