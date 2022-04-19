ماكرون: أوروبا تعتمد على الغاز الروسي لكن فرنسا ليست بحاجة إليه

أفاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، بأن بلاده لا تحتاج إلى الغاز الروسي، عكس دول أوروبية أخرى تعتمد عليه.

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وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "فرانس 5" التلفزيونية: "أوروبا تعتمد على الغاز الروسي ... لكن فرنسا ليست بحاجة إليه".

ووفقا للرئيس الفرنسي، فإن باريس تعمل على شراء الغاز من دول أخرى.

وكان ماكرون دعا في وقت سابق إلى فرض قيود على إمدادات النفط والفحم من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT