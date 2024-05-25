الجيش الإسرائيلي يعلن عن تحديد هوية جندي ظهر في فيديو ودعا إلى التمرد على وزير الدفاع ورئيس الأركان

قال الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من تحديد هوية جندي ظهر في مقطع فيديو ملثما ومسلحا، ودعا إلى التمرد على وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

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وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه سيتم التحقيق مع المشتبه به لاحقا، والتحقق مما إذا كان هو الجندي المزعوم الذي ظهر في الفيديو.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد علق على الفيديو قائلا إنه "حذر مرارا من عصيان الأوامر والتمرد"، ودعا إلى ضرورة معالجة هذه الظاهرة من أي طرف كان.

ويأتي ذلك بعدما نشر ابن نتنياهو يائير الفيديو، وأعرب عن دعمه للجندي الذي يحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وقال يائير نتنياهو إنه جندي احتياط وهو لن يستجيب لأوامرهم وإنه يتبع فقط لرئيس الوزراء الاسرائيلي، وإن 100 ألف جندي احتياط يرفضون مغادرة غزة ومصرون على حكم غزة واحتلالها وجلب المستوطنين إليها.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"