23 علامة منذرة للسرطان إحداها لا يمكن ملاحظتها إلا ليلا!

يعد السرطان مرضا مهددا للحياة، إلا أنه يمكن علاج العديد من أنواعه إذا تم اكتشافها مبكرا، لذا من المهم أن تعرف العلامات الرئيسية التي يجب البحث عنها.

ولهذا السبب يحث الأطباء الأفراد باستمرار على البقاء يقظين وملاحظة أي علامات أو أعراض غير عادية يمكن أن تشير إلى الإصابة بالسرطان.

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وأصدرت أبحاث السرطان قائمة تضم 23 عارضا شائعا، والتي غالبا ما يتم تجاهلها، يمكنها أن تشير إلى وجود السرطان.

وينصح الخبراء أي شخص يعاني من هذه الأعراض باستشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

وأحد الأعراض التي لا يمكن اكتشافها إلا في الليل هو التعرق الزائد، والمعروف باسم التعرق الليلي.

وتتضمن هذه الحالة التعرق الغزير الذي يبلل ملابس النوم والفراش، على الرغم من النوم في بيئة باردة.

وعادة ما يحدث التعرق الليلي بسبب انقطاع الطمث أو القلق أو بعض الأدوية مثل المنشطات ومضادات الاكتئاب.

كما يمكن أن يكون نقص السكر في الدم سببا أيضا في التعرق الليلي. ولكن، عند ملاحظة هذا العارض، يجب إجراء فحص طبي حيث أن التعرق الليلي مدرج ضمن 23 مؤشرا نموذجيا للسرطان.

وتتضمن الأعراض الـ 23 التي يجب توخي الحذر بشأنها:

- التعرق الليلي الغزير جدا

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- التعب

- النزيف أو الكدمات الغير المبررة

- الألم الغير المبرر

- فقدان الوزن غير المبرر

- ظهور كتلة أو تورم غير عادي في أي مكان بالجسم

-شامة جديدة

- تغيير في شامة موجودة

- تغيرات في الجلد أو قرحة لا تشفى

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- صوت أجش أو سعال لا يزول

- سعال الدم

- صعوبة في البلع

- ضيق التنفس

- حرقة المعدة أو عسر الهضم المستمر

- تغيرات غير عادية في حجم أو ملمس الثدي

- الانتفاخ المستمر

- فقدان الشهية

- تغير في عادة الأمعاء (مثل الإمساك أو زيادة مرونة البراز أو التبرز بشكل متكرر)

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- وجود دم في البراز

- نزيف مهبلي غير متوقع (بما في ذلك بعد ممارسة العلاقة الحميمة، أو بين فترات الدورة الشهرية، أو بعد انقطاع الطمث)

- دم في البول

- مشاكل في التبول

وتنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS): "من المهم أن تكون على دراية بأي أعراض جديدة أو مثيرة للقلق. على الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون سرطانا، فمن المهم التحدث إلى الطبيب العام حتى يتمكن من الفحص. إن اكتشاف السرطان مبكرا يعني سهولة العلاج".

المصدر: إكسبريس