كوليبا: المؤتمر التالي حول أوكرانيا يجب أن يكون بمشاركة روسيا ويؤدي إلى إنهاء الحرب

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن المؤتمر الدولي التالي حول أوكرانيا يجب أن يؤدي إلى إنهاء الحرب في البلاد، ويجب أن يعقد بمشاركة روسيا.

وقال كوليبا للصحفيين في سويسرا، في أعقاب المؤتمر حول التسوية في أوكرانيا، يوم الأحد، إن "الفكرة تتمثل في أن يكون المؤتمر التالي نهاية للحرب. وبالطبع نحن نحتاج إلى الطرف الآخر وراء طاولة المفاوضات. ومن الواضح أنه لإنهاء الحرب يجب أن يكون هناك طرفا النزاع".

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وأكد الوزير الأوكراني: "بالطبع نحن نفهم جيدا، أن اللحظة ستأتي عندما سيكون من الضروري أن نتحدث مع روسيا"، مضيفا: "ونحن لن نسمح لها بالحديث بلغة الإنذارات كما تتحدث الآن".

وأشار كوليبا إلى اختلاف مواقف الدول الغربية والجنوب العالمي، مشيرا إلى أنه "كانت هناك أمس أصوات من الجنوب العالمي بشأن الحلول الوسط الصعبة التي يجب الموافقة عليها. وهذه ليست اللغة التي نسمعها من الشركاء الغربيين".

يذكر أن المؤتمر الدولي الذي عقد في سويسرا، شارك فيه ممثلو أكثر من 90 دولة. ولم تحضره روسيا.

المصدر: وكالات