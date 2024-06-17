في اليوم الرابع.. روسيا تتصدر ترتيب "ألعاب بريكس 2024" ومصر الأولى عربيا

تصدر المنتخب الروسي ترتيب جدول الميداليات في اليوم التنافسي الرابع في "ألعاب بريكس 2024" التي تستضيفها مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

جاء ذلك على صفحة البطولة على منصة "تيلغرام".

وتضمنت ميداليات الرياضيين الروس في اليوم الرابع، 111 ذهبية و80 فضية و48 برونزية، بإجمالي 239 ميدالية.

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واحتل المنتخب البيلاروسي المركز الثاني برصيد (20 ذهبية -34 فضية -39 برونزية). فيما حل المنتخب الصيني في المركز الثالث (17ذهبية -11فضية -8 برونزيات).

أما عن المشاركة العربية فاحتلت مصر المركز الـ17 برصيد 5 ميداليات (فضية و4 برونزيات)، فيما نالت الإمارات وسوريا ميدالية برونزية لكل منهما.

وتقام "ألعاب بريكس" في الفترة من 12 إلى 23 يونيو الجاري.

ويتنافس المشاركون في الألعاب بـ27 مسابقة رياضية، مثل كرة القدم والتنس والغولف والشطرنج وركوب الخيل وغيرها.

وسيتم منح 387 مجموعة من الميداليات في ألعاب "بريكس 2024".

ووفقا لموقع البطولة يشارك بالحدث الرياضي حوالي 4.5 ألف رياضي من أكثر من 90 دولة من بينهم 11 دولة عربية هي:"الجزائر، البحرين، مصر، الأردن، العراق، لبنان، المغرب، الإمارات، فلسطين، سوريا، تونس".

المصدر:RT