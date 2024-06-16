روسيا تنال 82 ميدالية في اليوم التنافسي الثالث في "ألعاب بريكس 2024"

حصد الرياضيون الروس 82 ميدالية متنوعة في اليوم التنافسي الثالث في "ألعاب بريكس 2024" التي تستضيفها مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

وتضمنت ميداليات الرياضيين الروس في اليوم الثالث، 38 ذهبية و28 فضية و16 برونزية.

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ويتصدر المنتخب الروسي ترتيب ميداليات الدورة برصيد 160 ميدالية، منها 78 ذهبية و52 فضية و30 برونزية.

ويحتل الفريق البيلاروسي المركز الثاني في ترتيب الميداليات بـ67 ميدالية متنوعة، ثم تأتي الصين في المركز الثالث برصيد 26 ميدالية.

ومن المقرر أن تختتم "ألعاب بريكس 2024" في 23 يونيو الجاري.

المصدر: sportbox