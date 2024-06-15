روسيا تحصد 78 ميدالية بعد ختام منافسات اليوم الثاني لـ"ألعاب بريكس 2024"

حصل المنتخب الروسي على 78 ميدالية متنوعة بعد يومين من انطلاق المنافسات في "ألعاب بريكس 2024" التي تستضيفها مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

ونال الرياضيون الروس، 40 ميدالية ذهبية و24 فضية و14 برونزية.

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ويتصدر المنتخب الروسي قائمة الدول الأكثر حصدا للميداليات في "ألعاب بريكس 2024" (78 ميدالية متنوعة)، يليه المنتخب البيلاروسي برصيد 35 ميدالية، ثم يأتي المنتخب الصيني في المركز الثالث مع 17 ميدالية.

وتستمر الألعاب حتى الـ23 من الشهر الجاري، حيث سيتنافس رياضيون من 90 دولة في 27 مسابقة رياضية، مثل كرة القدم والتنس والغولف والشطرنج وركوب الخيل وغيرها.

وسيتم منح 387 مجموعة من الميداليات في ألعاب "بريكس 2024".

المصدر:sport-express