"ألعاب بريكس 2024".. الروسية كوزينا تفوز بذهبية الغطس لـ3 أمتار

أحرزت الروسية يليزافيتا كوزينا الميدالية الذهبية لمسابقة الغطس في الماء من منصة القفز لمسافة ثلاثة أمتار اليوم الاثنين، ضمن "ألعاب بريكس 2024" المقامة حاليا في مدينة قازان الروسية.

واحتلت يليزافيتا كوزينا المركز الأول برصيد (333.75) نقطة بعد خمس محاولات، تاركة الميدالية الفضية لمواطنتها كريستينا إيلينيخ، التي حصلت على (330.45) نقطة.

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بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى السباحة البيلاروسية ألكسندرا ألشانيك، التي حلت في المركز الثالث برصيد (250.50) نقطة.

وحصلت يليزافيتا كوزينا بذلك على الميدالية الذهبية الثانية لها، بعد فوزها مع مواطنها إيليا مولتشانوف بالمركز الأول في منافسات الغوص المتزامن لفئة الزوجي المختلط من منصة القفز من ارتفاع ثلاثة أمتار أيضا، يوم أمس الأحد.

يذكر أن مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية تستضيف "ألعاب بريكس 2024" خلال الفترة من 12 إلى 23 يونيو الجاري.

المصدر: "ريا نوفوستي"