مسؤول روسي: منظمو "ألعاب بريكس 2024" لم يضعوا مهمة دعوة أقوى الرياضيين في العالم إلى قازان

صرح وزير الرياضة في جمهورية تتارستان الروسية، فلاديمير ليونوف بأن منظمي "ألعاب بريكس 2024" لم تكن لديهم مهمة دعوة أبرز الرياضيين بالعالم، لأن الألعاب الأولمبية ستبدأ خلال شهر.

ومن المقرر أن تنتهي "ألعاب بريكس 2024" في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، في 23 يونيو الجاري، بينما ستنطلق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس خلال الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

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وقال فلاديمير ليونوف في تصريحات نقلها مراسل "ماتش تي في - Match! TV" الرياضية الروسية: "هناك أسئلة حول عدم حضور رياضيين جديرين من دول أخرى. لكننا لم نضع مثل هذا المؤشر (مؤشر الأداء - KPI) لأنفسنا. قبل شهر من الألعاب الأولمبية، ظهر المشروع للتو، وهو أن نفعل ما فعلناه ما يعد بالفعل إنجازا".

يشارك في دورة "ألعاب بريكس 2024" نحو 4751 رياضيا ورياضية من أكثر من 60 دولة، يتنافسون على 350 من طواقم الميداليات (رقم قياسي)، في 27 نوعا من أنواع الرياضة.

المصدر: sportbox.ru