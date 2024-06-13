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"ألعاب بريكس 2024".. البطلة الأولمبية 3 مرات تحصد أول ميدالية ذهبية للمنتخب الروسي

الرياضة

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حصدت البطلة الأولمبية 3 مرات في السباحة المتزامنة سفيتلانا كولسنيتشينكو الميدالية الذهبية بالبرنامج الفني الفردي في "ألعاب بريكس 2024" بمدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية.

ونال أداء كولسنيتشينكو على 313.6900 نقطة، وحصلت ممثلة بيلاروس فاسيلينا خوندوشكو على الميدالية الفضية (296.4750 نقطة).

فيما احتلت ديانا أونكيس من أوزبكستان المركز الثالث برصيد 229.9334 نقطة.

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بذلك حصدت كولسنيتشينكو للمنتخب الروسي أول ميدالية ذهبية في ألعاب البريكس.

بالإضافة إلى ثلاثة انتصارات في الألعاب الأولمبية، لدى السباحة الإيقاعية البالغة 30 عاما، 16 لقبا ببطولة العالم.

وتقام "ألعاب بريكس" في الفترة من 12 إلى 23 يونيو الجاري.

وسيتنافس المشاركون في الألعاب بـ27 مسابقة رياضية، مثل كرة القدم والتنس والغولف والشطرنج وركوب الخيل وغيرها. 

وسيتم منح 387 مجموعة من الميداليات في ألعاب "بريكس 2024".

ووفقا لموقع البطولة سيشارك بالحدث الرياضي رياضيون من 90 دولة من بينهم 11 دولة عربية هي:"الجزائر، البحرين، مصر، الأردن، العراق، لبنان، المغرب، الإمارات، فلسطين، سوريا، تونس".

المصدر: RT

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