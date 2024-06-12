بوتين يعلن افتتاح ألعاب "بريكس 2024" في قازان

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء، افتتاح ألعاب "بريكس 2024" في مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية، مؤكدا أن هذه المسابقات ستعكس تفوق القيم الرياضية العالمية.

وقال بوتين في رسالة فيديو خلال حفل افتتاح الألعاب في قازان: "يسعدني أن أرحب بالمشاركين والضيوف الذين يحضرون ألعاب بريكس الرياضية في روسيا. وستجمع هذه المنافسات لمدة أسبوعين أكثر من ثلاثة آلاف رياضي مما يقرب من 100 دولة حول العالم".

وأضاف: "أنا واثق من أن هذا الحدث الرياضي الضخم سيبرز بوضوح تفوق القيم الرياضية العالمية، ويعزز المساواة وتكافؤ الفرص والمنافسة النزيهة والشريفة"، منوها بـ"ألعاب بريكس كجزء مهم من التفاعل السياسي والاقتصادي والإنساني الشامل".

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وأكد بوتين أن "هذا يعكس بشكل كامل روح وطبيعة بريكس نفسها، وهي تجمع بين الدول ذات السيادة والتي تتطور بشكل ديناميكي وتحافظ على الهوية الخاصة بها. وتعمل هذه الدول معا على مواجهة التحديات الكبرى وتعرض نموذجا حقيقيا للشراكة والتساوي المبنيين على الثقة والصداقة القوية واحترام مصالح البعض للبعض الآخر".

ومن المقرر أن تستمر فعاليات "ألعاب بريكس 2024" حتى 23 يونيو الجاري.

وسيتنافس المشاركون في الألعاب في 27 مسابقة رياضية، مثل كرة القدم والتنس والغولف والشطرنج وركوب الخيل وغيرها.

وسيتم منح 387 مجموعة من الميداليات في ألعاب "بريكس 2024".

المصدر:matchtv