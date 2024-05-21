من بينهم 5 أولمبيين.. 18 سباحا برازيليا في ألعاب "بريكس" بقازان

يشارك 18 سباحا برازيليا في ألعاب "بريكس" التي تستضيفها مدينة قازان الروسية، وسيكون من ضمن المنتخب البرازيلي 5 من ذوي الخبرة الأولمبية.

ووفقا للموقع الإلكتروني للاتحاد البرازيلي للألعاب المائية، سيضم الفريق البرازيلي المشاركين في الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 ماتيوس غونش وجيوفانا ديامانتي وناتاليا ألميدا، بالإضافة إلى أولئك الذين شاركوا في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، براندون ألميدا وجواو غوميز جونيور الحائز على بطولة العالم مرتين وثلاث مرات بطل العالم في التتابع القصير.

وأوضح الموقع أنه لن يذهب أي من هؤلاء السباحين إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

ومن المقرر أن تقام ألعاب "بريكس" في الفترة من 12 إلى 23 يونيو في مدينة قازان الروسية.

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يذكر أنه في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تنتظر رياضيين من الصين في المسابقات التي ستقام على أراضي البلاد، وصرح بوتين بذلك بعد مراسم التوقيع على الوثائق خلال زيارة قام بها إلى الصين.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، استبعدت الرياضيين الروس من المشاركة في المنافسات في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، لكنها وافقت في ديسمبر 2023، على قبول الروس والبيلاروس في الألعاب الأولمبية كرياضيين فرديين محايدين.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، أن الرياضين الروس والبيلاروس الذين سيكون بمقدورهم المنافسة في أولمبياد "باريس 2024" في وضع محايد، لن يشاركوا في حفل افتتاح الألعاب.

ولن يسمح للرياضيين من روسيا وبيلاروس في أولمبياد باريس بإظهار أي شيء يرمز إلى جنسيتهم، من الرموز إلى الأناشيد، في حال فوزهم بميدالية ذهبية.

المصدر: RT