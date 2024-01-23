سباح روسي آخر يرفض وضع الحياد في أولمبياد باريس 2024

رفض السباح الروسي أندريه ميناكوف بطل العالم ثلاث مرات المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بوضع الحياد.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" تعليق السباح الروسي:"في ظل الظروف الحالية، لست مستعدا للقيام بذلك" مؤكدا أنه يرفض وضع الحياد المفروض على الرياضيين الروس مقابل السماح لهم بالمشاركة في الأحداث الرياضية العالمية.

وفي وقت سابق، أعلن سباحان روسيان آخران رفضهما المنافسة في الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس هذا العام بشكل محايد.

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وتم اتخاذ هذا القرار من قبل البطل الأولمبي مرتين إيفغيني ريلوف والحاصل على الميدالية الأولمبية مرتين كليمنت كولسنيكوف.

وفي 8 ديسمبر من العام الماضي، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية قبول الروس والبيلاروس في دورة الألعاب 2024 كرياضيين فرديين محايدين.

وفي الوقت نفسه، فإن الرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك أولئك الذين لديهم اتصالات مع القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، لن يصلوا إلى باريس.

المصدر: RT